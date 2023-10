A lehető legválságosabb pillanatban lépett színre Izrael új csúcstankja – Mit is várhatunk a Baraktól?

Izrael alig néhány héttel a Hamász terrorszervezet múlt szombati támadása előtt jelentette be azt, hogy rendszerbe állította a hazai fejlesztésű Merkava harckocsicsalád legújab, V-ös verzióját, becenevén Barak-ot (Villám). Nézzük, mire számíthatunk a katonai nagyhatalom új csúcsfegyverétől.

A Merkava harckocsicsalád a ’70-es évek legvégén került rendszeresítésre az izraeli szárazföldi erőknél azt követően, hogy az Egyesült Királyság akkori rendszeresített harckocsijának, a Chieftainek beszerzése kudarcot vallott (London az arab államoknak is szállított a fegyverből, ezért viszaléptek a programból).

A Merkava MK I-es 1979-ben lépett szolgálatba, a ’83-as izraeli-libanoni háborúban pedig gyorsan rá is hozta a frászt Bejrútra, amikor egymás után lőtte ki az arab ország T-62-eseit.

A Merkava azóta számos kisebb, nagyobb átalakításon átesett, a Barak megjelenéséig 4 főtípust (Mk I-IV) azokon belül pedig számtalan altípust rendszeresítettek már, a jármű sajátos vonalvezetése (meredeken döntött, egy síkban lévő frontpáncélzat, könnyen felismerhető lapos, ovális torony) az első iteráció óta, legtöbb fontosabb mutatója pedig az MK III-as óta változatlan.

Az új harckocsi (amely egyébként a hivatalos dezignáció szerint nem MK V-ös, mindössze az MK IV fejlesztése, a katonák keresztelték el MK V-re), megtartotta elődje 120 mm-es MG252-as simacsövű, öntöltővel ellátott lövegét (amely nagyjából minden NATO-szabvány 120 mm-es lőszer és lövegcsőből indítható rakéta kilövésére alkalmas), páncélzata továbbra is acélkeretre szerelt moduláris kompozitpáncél, futóműve, a páncéltest elején elhelyezett motor (1500 lóerős 12 hengeres General Dynamics dízelmotor) szintén változatlan.

A Barak mindemellett továb vitte elődje meglehetősen sajátos másodlagos fegyverzetét is: a lövegcső mellé szinkronban egy .50-es kaliberű M2 Browning nehézgéppuska került beszerelésre, a torony tetején pedig két belga FN MAG 7,62X51 mm-es géppuska található, melyeket a töltő-kezelő és a harckocsiparancsnok használhat. Egy ilyen géppuska beszerelhető a Browning helyére is.

A jármű igazi érdekessége az, hogy a toronyban helyet kapott egy beépített, 60 mm-es hátultöltős gránátvető is (az ötlet a brit Centurion MK 3-tól származik).

Nem módosítottak a személyzet elhelyezésén sem: a vezető a páncéltest bal oldalán foglal helyet, a töltő-kezelő, az irányzó és a parancsnok pedig a toronyban.

Az újítások elsősorban a harckocsi elektronikáját érintették: a Barak egy olyan kamerarendszerrel vonulhat harcba, mely a jármű környezetét 360 fokban tudja figyelni, a harckocsiparancsnok pedig egy már-már sci-fibe illő, mesterséges intelligencia által irányított homloküveg kijelzőn (HUD) láthatja azt, hogy mi történik a páncéloson kívül, illetve kaphat naprakész információkat a tankról.

A már-már vadászgépekre emlékeztető elektronika a harckocsi tűzvezető rendszerét is érinti: a Barak papírforma szerint egyszerre több célpontot is tud követni, melyeket gyors egymásutánban is képes megsemmisíteni.

A modern kor követelményeinek megfelelően a páncélos fel van szerelve drónok „lekapcsolására” szolgáló elektronikus hadviselési eszközökkel is.

A hivatalos információk szerint fejlesztették a harckocsi aktív védelmi rendszerét is, ami fontos előrelépés, különösen annak fényében, hogy az október óta kiújult izraeli-palesztin konfliktus során legalább két olyan alkalomról tudunk, amikor a jelenleg elterjedt MK IV-eseket a meglehetősen elavult RPG-7-es rakétagránátvetőkkel ütötték ki a Hamász terroristái. Az MK IV szintén rendelkezik a Trophy becenévre hallgató aktív védelmi rendszerrel, egyelőre nem lehet tudni azt, hogy a kilőtt tankoknál ez meghibásodott-e, vagy már „kiürült” akkor, amikor a rakétagránát becsapódott.

A Barakok először a 401. páncélosdandár 52. zászlóaljához lettek kivezényelve éles tesztekre. Nem lehet kizárni, hogy a jelenleg is dúló konfliktus során is bevetik őket.

A címlapkép illusztráció, egy Merkava MK IV-es látható rajta. Forrása: Getty Images