Lejárt a határidő, elsöprő támadás indulhat Gáza ellen - Híreink Izraelből szombaton percről percre

Az Egyesült Államok Izrael, Egyiptom és Jordánia kormányával, valamint az ENSZ-szel együttműködve igyekszik támogatást nyújtani a Hamász támadásából fakadó humanitárius következmények enyhítésére, megteremteni a segítségnyújtás újraindításához szükséges feltételeket, és kiállni a háborús jog betartása mellett - közölte az amerikai elnök X-posztjában.

The U.S. is working with the governments of Israel, Egypt, Jordan and with the UN to surge support to ease the humanitarian consequences of Hamass attack, create conditions needed to resume the flow of assistance, and advocate for the upholding of the law of war. {:url}