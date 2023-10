Friss térkép érkezett: így néz ki most az ukrán front egyik legintenzívebb szektora

Az 1,2 millió feliratkozóval rendelkező Rybar egy orosz csatorna, de általában objektív térképeket készítenek az ukrajnai háború műveleteiről. A szerkesztők az orosz védelmi minisztériumnál dolgoztak, ezért rengeteg, első kézből származó információjuk van a frontvonal alakulásáról.

Most friss térképet tett ki a Rybar a harkivi Kupjanszk körüli harcokról. Jól látható rajta: az orosz haderő főleg északi és keleti irányból támad: Liman Persij és Jahidnye térségéből. A cél Szinkivka és Ivanivka elfoglalása lenne, de az ukrán haderő folyamatosan tolja az erősítést a régióba.

Near Kupyansk, Russian troops, supported by artillery and aircraft, are gradually advancing towards Sinkivka pic.twitter.com/5WT9fJz52v