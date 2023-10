Kemény fenyegetést küldött az izraeli védelmi miniszter – Két utat adott a Hamásznak

Megszólalt Joáv Gallant izraeli védelmi miniszter a Hamász elleni harcok közben, amelyben két lehetőséget vázolt fel a radikális iszlamista szervezet fegyvereseinek: feladják magukat vagy meghalnak - írja a The Times of Israel

Nem hagyott kiskapukat a Hamász mozgalom fegyvereseinek Joáv Gallant nemrégiben.

Elmondta, hogy Izrael légiereje mindenhol utoléri őket, ezért az utolsó emberig vadászni fognak rájuk.

A beszédet az izraeli légierő pilótái és technikusai előtt mondta el az izraeli Nevatim légibázison.

A Hamász tagjainak két lehetőségük van: vagy meghalnak a helyükön, vagy feltétel nélkül megadják magukat. Harmadik lehetőség nincs. Ki fogjuk irtani a Hamász szervezetét, és minden képességétől megfosztjuk

– fenyegette meg a palesztin szervezetet az izraeli védelmi miniszter.

Gáza bombázása szinte azonnal a Hamász nagyszabású támadását követően beindult és azóta is tartanak. Izrael jelentős szárazföldi haderőt csoportosított a Gázai övezet határai körül, de a szárazföldi támadás egyelőre nem indult meg a palesztin terület ellen. A közelgő invázió lehetőségét erősíti meg az is, hogy Jeruzsálem röplapokban szólította fel a Gázában élő civileket, hogy az övezet déli részére meneküljenek. A hírek szerint azonban még mindig körülbelül 100 ezer fős lakosság maradt a városban.

A címlapképen egy az izraeli légierő kötelékébe tartozó F-35-ös vadászbombázó látható. Címlapkép forrása: Michael Jacobs/Art in All of Us via Getty Images