Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden kétoldalú tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével Pekingben - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A két vezető egyeztetett a magyar-orosz együttműködésről a gáz- és olajszállítások valamint a nukleáris energia területén.

Orbán Viktor a megbeszélésen a béke fontosságát hangsúlyozta.

Mindezt aközben mondta el a magyar kormányfő, hogy az orosz-ukrán fronton 1,5 éve tombol a háború:

Kifejtette: az egész kontinens, így Magyarország számára is kulcsfontosságú, hogy legyen vége a menekültáradatnak, a szankcióknak és a harcoknak - ismertette a közleményben Havasi Bertalan.

Orbán Viktor legutóbb az orosz-ukrán háborút megelőzően találkozott orosz kollégájával. 2022 februárjában az öt órás egyeztetés követően a két politikus közös sajtótájékoztatót tartott. Az eseményen szóba került többek között az orosz-ukrán konfliktus, a gázszállítás (elhangzott, hogy Magyarország vásárolja legolcsóbban Európában, illetve bejelentettek egy 1 milliárd köbméteres extra szerződést is), valamint a magyar vakcinagyár és Paks II. is.

Orbán Viktor kínai látogatásáról külön cikkünkben számoltunk be. Miután a magyar miniszterelnök a kínai többnapos látogatása során hétfőn a kínai miniszterelnökkel és a Kínai Építési Bank elnökével is tárgyalt, kedden Hszi Csin-ping elnökkel egyeztetett és a Bank of China elnökével is találkozott. A kínai államfő az Orbán Viktorral történt találkozó után a barátjának nevezte a magyar kormányfőt és többek között kijelentette: új szintre emelné a két ország közötti stratégiai együttműködést. Orbán Viktor pedig leszögezte: Magyarország nem lép ki az Egy övezet, egy út programból.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin az Övezet és út elnevezésû nemzetközi együttmûködési fórum harmadik csúcstalálkozójára érkezett a kínai fõvárosba.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán