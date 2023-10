Eszkalálódik a konfliktus? – Amerikai katonai bázist ért támadás a Közel-Keleten

Egyelőre nem tisztázott, hogy milyen, és mekkora károk keletkeztek a Kurdisztán régió fővárosa, Erbíl mellett található reptér ellen intézett támadás során. Elmondások alapján egyértelműen az itt állomásozó amerikai katonákat célozták a kamikaze dróncsapásokkal.

Teskil al-Waritin (Az örökösök formációja) nevű fegyveres csoport vállalta a felelősséget a támadásért.

A nemzetközi sajtóban eddig kevés figyelmet kapó szervezet korábban jelezte támogatásáról a Hamászt, miután a radikális iszlamisták október 7-én támadást indítottak Izrael ellen.

A csoport korábban nyilvánosságra hozott egy felvételt, amelyben megfenyegetik az az Al-Hariron állomásozó csapatokat, hogy szerda délben dróntámadást indítanak a bázis ellen. Korábban már a szintén Irakban található Ain al-Asszad légikikötőt is drónokkal támadták, akkor azt sikerült elhárítania a légvédelemnek. Ezeken a felvételeken az állítások szerint a támadás utáni füst látható:

Reports of kamikaze UAV strikes on American Al-Harir & Ain al-Assad air bases in Iraq. #BREAKING