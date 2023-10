Meghökkentő támadást indítottak az ukránok - Új frontvonal nyílhat a háborúban?

A Rybar információi szerint az ukrán tengerészgyalogság 35. és 36. dandárja támadást indított az orosz védelmi vonalak ellen Cjurupinszktól északkeletre, és elfoglalták Pojma falut.

A tüzérségi és dróntámadásokkal támogatott akció elérhette Piscsanyivka falut is, tehát a tengerészgyalogosoknak sikerült kijutniuk a Dnyeper árteréből, és mintegy 3-4 kilométerre behatolni Herszon keleti felébe.

Rybar says that elements from Ukraine's 35th and 36th Marine Brigades have captured the town of Poima and are fighting for Pishchanivka on the left bank of the Dnipro river in Kherson Oblast with the aid of artillery and FPV strikes. https://t.co/kyPlpmw7np