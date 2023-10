Áttört az ukrán haderő a Dnyeperen, új front nyílhat délnyugaton - Híreink Ukrajnából szerdán

Portfolio 2023. október 19. 06:34

Újabb pontján kelhettek át az ukrán csapatok a Dnyepernek az orosz Rybar szerint. Kijev eddig is állomásoztatott kisebb létszámú alakulatokat Herszon városával szemközt, most azonban nagyon úgy néz ki, hogy egy kisebb ellentámadásra is sor került a várostól északkeletre. Egyre több jel utal arra, hogy megérkeztek Ukrajnába az első közepes hatótávolságú HIMARS ballisztikus rakéták: szétlőtték a bergyanszki repteret. Moszkva kész kilépni a Átfogó Atomcsend Szerződésből (CTBT). Putyin Kínába ment tárgyalni, Zelenszkijt viszont nem látnák szívesen Izraelben. Véres harcok folynak a Donyeck megyében található, ukránok által ellenőrzött Avgyijivka városáért. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.