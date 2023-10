Elképesztő összeget fordítana jövőre a háborúra Ukrajna

Csütörtökön elfogadta a kijevi parlament a 2024-es költségvetési tervezet első verzióját. A dokumentum szerint hatalmas összegeket költenének jövőre az oroszok elleni háborúra - írja a The Guardian

Az ukrán parlament csütörtökön megadta az első jóváhagyást a 2024-es költségvetéshez, amely megemelt védelmi kiadásokkal számol. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter szerint jövőre prioritást fog élvezni a védelmi és a biztonsági célokra szánt pénzeszközök felhalmozása.

A költségvetési törvény 1,7 ezer milliárd hrivnyában (46 milliárd dollár / 38 milliárd font / 43,5 milliárd euró) határozza meg a költségvetés bevételeit, a kiadásokra pedig 3,3 ezer milliárd hrivnyát szánnak. Ez azt jelentené, hogy a következő évben csaknem 90 milliárd dolláros költésben gondolkodnak a védelmi és biztonsági célokra. Csak összehasonlításul: 2022-ben ez az összeg még a világ harmadik legnagyobb költségvetésű haderejére lett volna elég.

Egyes tisztségviselők szerint Kijev a teljes költségvetésének a felét a védelmi kiadásokra fordítja.

A háború miatt Ukrajna jelentős gazdasági csökkenést realizált, tavaly mintegy harmadával csökkent az ország GDP-je. Idén már kilábalni látszanak a sokkból, kismértékű növekedés is érzékelhető az országban. A most elfogadott költségvetési tervezet még nem a végleges, ezt egy második formában is el kell fogadnia majd az ukrán parlamentnek.

