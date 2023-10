Jól teljesített az amerikai "csodafegyver" Bergyanszknál: újabb adagot kaphat belőle Ukrajna

Ukrajna rendszeresen kapni fog az Egyesült Államok által szállított nagy hatótávolságú ATACMS rakétákat - közölte csütörtökön külügyminisztere, két nappal azután, hogy Kijev megerősítette, hogy először használták azokat a bergyanszki orosz katonai repülőtér ellen.

A Fehér Ház kedden közölte, hogy Kijevnek ATACMS rakétákat szállított, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig azt mondta, hogy erői már bevetették ezeket a rakétákat. A bergyanszki repülőtéren előkerült rakéta-maradványok is megerősítették a híreszteléseket.

Kijev korábban többször is kérte az ATACMS (Army Tactical Missile Systems) rakétarendszereket, ugyanakkor a Biden-kormányzat alacsony készletekre és a háború eszkalációjára hivatkozta mindeddig elutasította a szállításokat.

A kérdésre, hogy számítanak-e rendszeres rakétaszállítmányokra és nagyobb mennyiségű rakétára, Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter azt mondta, hogy a rakéták rendszeres szállítása várható.

És ez közvetlen eredménye a Zelenszkij elnök és Biden elnök közötti megállapodásnak, amely szeptember végén Washingtonban, egy személyes találkozó során jött létre

- mondta a televíziós kommentárokban.

Nem világos, hogy hány rakétát szállítottak már le. Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy mindössze 20 darab rakétát adott át a Pentagon, azok is a régebbi típusú, kazettás bombának minősülő M39-es változatok voltak, amelyet az amerikai haderő már nem használ. Ugyanakkor az amerikai tisztviselők akkor még nem számoltak be újabb lehetséges szállítmányokról.

Címlapkép forrása: Portfolio