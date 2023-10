Lebombázták a radikális iszlamisták női vezetőjét Gázában

Sorra esnek el a palesztin Hamász iszlamista radikális mozgalom vezetői. Korábban már több katonai vezető is áldozatául esett az elmúlt napok intenzív bombázásainak Gázában. Ma hajnalban jelentették be az izraeli védelmi erők, hogy Dzsamila Abdallah Taha al-Shanti is elhunyt.

Az ő személye azért különleges, mert a palesztin szervezet egyik legmagasabb szintű női tagja volt.

A 68 éves nő a Hamász női mozgalmának egyik alapítója volt, illetve a felesége volt annak a Abdel Aziz al-Rantisinak, akit még 2004-ben bombázott le Izrael. Al-Rantisi szintén magas pozíciót töltött be a radikálisoknál, az egyik alapítója és vezetője is volt a mozgalomnak.

Izrael azután kezdte intenzíven bombázni a Gázai övezetet, hogy a Hamász fegyveresei október 7-én betörtek Izrael területére. Jeruzsálem gyorsan visszaverte a támadást, majd ellencsapásba kezdtek a Gázai övezet területén.

Különösen az iszlamista szervezet vezetőire és tagjaira vadásznak, korábban magas rangú tisztviselők kijelentették, hogy két út van a Hamász tagjai számára, a megadás vagy a halál.

Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images