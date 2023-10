Dollármilliárdok folynak egy új háborúba – Hatalmas amerikai csomagot kaphat Jeruzsálem

Várhatóan pénteken jelenti be Washington, hogy pontosan mekkora összegű juttatást szeretnének Jeruzsálemnek átadni, azonban a források jelenleg 14 milliárd dollárról számolnak be. Ez eltörpülni látszik az Ukrajnának utalt eddigi 60 milliárd dolláros csomaghoz képest, viszont a Fehér Ház évi 3,2 milliárd dollárnyi támogatást eddig is nyújtott Jeruzsálemnek.

A mostani csomag mérete tehát azt jelentené, hogy négy évnyi támogatást utalna ki egyben Izraelnek az Egyesült Államok.

Várhatóan a Gázai övezet elleni szárazföldi hadműveletek megindításáig már nem fog megérkezni ez az összeg, de a jövőben Izrael ebből tudja fedezni a haderő fejlesztését, illetve biztosítékot jelenthet, ha egy új frontvonal nyílna a háborúban. Hírek szerint ez jelenti Joe Biden amerikai elnök legnagyobb aggodalmát is, Washingtonban komolyan tartanak a háború eszkalációjától.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images