Figyelmeztetést adott ki Izrael: komoly regionális háború alakulhat ki, ha a Hezbollah nem hagyja abba az izraeli katonák támadását

Egy újabb éjszakán át tartó intenzív határon átnyúló tűzharcok zajlottak Izrael és az Irán által támogatott Hezbollah fegyveres csoport között: Izrael arra figyelmeztetett, hogy Irán ezzel egy szélesebb körű regionális konfliktust kockáztat. A Hezbollah legutóbb 2006-ban vívott háborút Izraellel.

Vasárnap Izrael Libanonból érkező páncéltörő rakétákról és drónokról számolt be. Az izraeli hadsereg az eddigi egyik legkomolyabb figyelmeztetését adta ki, amely szerint

a Hezbollah "nagyon-nagyon veszélyes játékot játszik", és "belerángatja Libanont egy olyan háborúba, amelyből semmit sem nyer, de sokat veszít."

A háború veszélyei miatt több mint 60 000 embert evakuáltak a libanoni határról, beleértve Kiryat Shmona, a térség legnagyobb városát is. Az izraeli védelmi minisztérium szerint további 14 település lakosai is távoznak. Szombat este Izrael határ menti falvakat bombázott, amelyek mélyen Dél-Libanonban fekvő területeket is elértek, elsősorban Jezzin, Tírusz és Bint Jbeil városait. Körülbelül 1500 libanoni és szíriai család keresett menedéket az önkormányzat által felállított iskolákban.

A Hezbollah a Közel-Kelet egyik legerősebb milíciája, amelyet Irán finanszíroz. Politikai pártként is működik Libanonban, kiterjedt iskolahálózattal, kórházakkal és szociális szolgáltatásokkal. Szövetségeseivel együtt a Hezbollah jelentős befolyással rendelkezik Libanonban, és bármilyen kormányzati vagy parlamenti döntést blokkolni tud. A libanoni kormány közölte, hogy vészhelyzeti tervet készít a lehetséges háborús forgatókönyvekre.

A Hezbollah egyik döntéshozója vasárnap egy televíziós sajtótájékoztatón kijelentette, hogy céljuk az, hogy megakadályozzák Izraelt Gáza ostromában. Az elmúlt két hétben a Hezbollah naponta támadta az izraeli hadsereg állásait és a határ menti városokat, és megpróbált drónokat küldeni az izraeli légtérbe. Válaszul ezekre a támadásokra Izrael intenzív bombázó hadjáratot indított a Hamász vezette Gázai övezet ellen, több ezer ember halálát okozva. Izrael feltehetően később szárazföldi inváziót indít, Irán erre úgy reagált, hogy ez tovább fokozná a feszültséget.

Najib Mikati ideiglenes libanoni miniszterelnök elmondta, hogy a kormány tárgyalásokat folytat az arab és nemzetközi felekkel, hogy megállítsák Izrael támadásait a déli térségben, és megakadályozzák, hogy a háború átterjedjen Libanonra.

