Bejelentette Izrael: még ma este megindulnak a szárazföldi hadműveletek

Az első jelentések szerint a péntek esti órákban erőteljes légicsapások kezdődtek a gázai övezet ellen, egyes források arról számolnak be, hogy minden eddiginél nagyobb bombázás érte a régiót.

Israeli airstrikes strike in very large sorties. This scale hasnt been seen before since the war began. It could indicate a preparation for a ground invasion pic.twitter.com/Aekskcd1Zz