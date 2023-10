Robotokkal helyettesítenék a nyugdíjba vonuló generációt Németországban

A német kkv-k a munkaerőhiány miatt egyre inkább az automatizálás felé fordulnak: júniusban 1,7 millió munkahely volt betöltetlen. A német munkavállalók közel fele a robotokban látja a munkaerőhiány megoldását.

Nemrég egy német gépalkatrészgyártó vállalat - részlegvezetőjének közelgő nyugdíjba vonulása miatt - úgy döntött, hogy a munkáját a jövőben egy robottal helyettesíti. Ez a lépés egy szélesebb körű németországi tendenciát tükröz, ahol a súlyos munkaerőhiány miatt a kis- és középvállalkozások egyre inkább az automatizálás felé fordulnak. A munkaerőhiányt súlyosbítja a német "baby boom" generáció nyugdíjba vonulása.

A hivatalos adatok szerint júniusban mintegy 1,7 millió munkahely maradt betöltetlen Németországban. A Német Kereskedelmi és Iparkamara (DIHK) jelentése szerint a vállalatok több mint fele küzd az álláshelyek betöltésével, ami a becslések szerint évente közel 100 milliárd euróba kerül Európa legnagyobb gazdaságának.

Henning Schloeder, az említett gépalkatrészgyártó vállalat ügyvezető igazgatója az automatizálás és a digitalizáció felé való elmozdulást a szakképzett munkaerő helyzetének romlásával magyarázza, különösen a termelés és a kézműipar területén. Elismeri, hogy a csiszolóegység vezetőjének helyettesítése kihívást jelentett a munkakör igényessége miatt.

A Szövetségi Foglalkoztatási Hivatal előrejelzése szerint 2035-re Németországban 7 millió fővel csökken a munkaerő-állomány az alacsony születésszám és a baby boomerek nyugdíjba vonulása miatt. Nela Richardson, az ADP vezető közgazdásza úgy véli, hogy ezek a demográfiai változások az automatizálási technológiák fejlődésével együtt világszerte jelentős hatással lesznek a fejlett gazdaságokra.

Németország már most a világ negyedik legnagyobb robotpiacának számít, és az autógyártók és más ipari óriások komoly beruházásainak köszönhetően vezető szerepet tölt be Európában. Ahogy a robotok egyre megfizethetőbbé és felhasználóbarátabbá válnak, a kisebb családi vállalkozások is átveszik őket.

A Nemzetközi Robotikai Szövetség adatai szerint csak 2020-ban mintegy 26 000 darabot telepítettek Németországban. Ralf Winkelmann, a FANUC Németország ügyvezető igazgatója azt állítja, hogy a robotok a munkaerőhiány közepette is biztosíthatják az üzletmenet folyamatosságát.

Ralf Hartdegen tanácsadó megjegyzi, hogy az automatizálni vágyó, de az elbocsátásoktól ódzkodó vállalatok a nyugdíjazások köré tervezik az átmenetet. A ROLEC, egy családi vállalkozás, amely ipari elektronikai és vezérlőberendezések védelmére szolgáló rendszereket gyárt, már két robotba fektetett be, és azt tervezi, hogy folytatja folyamatainak automatizálását.

Florian Andre, a SHERPA Robotics társalapítója kiemeli a modern robotok felhasználóbarátságát, amelyek gyakran egy okostelefonhoz hasonló emberi gépi interfésszel rendelkeznek. Az automatica felméréséből kiderül, hogy a német munkavállalók közel fele a robotokban látja a munkaerőhiány megoldását.

Matthias Krust, a Daimler Truck üzemi tanácsának vezetője azonban arra figyelmeztet, hogy bár a robotika segíthet a fizikailag megterhelő feladatok elvégzésében, az ember rugalmassága továbbra is páratlan. Szerinte minél összetettebbé és differenciáltabbá válik a gyártási folyamat, annál nehezebb a robotok beépítése.

