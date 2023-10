Térképen az izraeliek gázai inváziója - Ketté fogják vágni az övezetet

A térkép alapján az IDF az előzetes elvárások szerint a Gáza váditól északkeletre, Gázaváros déli határánál hatolt be az övezetbe, és a 10-es számú út mentén északnyugatra haladva elérték az övezet legfontosabb főútját, a legendás kurd-egyiptomi hadvezérről elnevezett Szalah al-Din utat.

A Gázai övezet ezen része főleg mezőgazdasági művelés alatt álló terület, sokkal ritkásabban lakott, mint az északi Gázaváros, vagy a déli Rafah.

Israeli forces have already reached the Salah al-Din road (green line), the main artery of the Gaza Strip and the main road leading to Gaza city. I assume that Israeli Forces will first cut the Gaza Strip in half by reaching the coast and then securing the perimeter along the pic.twitter.com/Z23mAgKVYT