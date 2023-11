Friss videó jött a Gáza elleni invázióról: robognak a páncélosok, a nyílt utcán folynak a harcok

Napok óta zajlik a Gáza elleni szárazföldi invázió: az IDF a térség északi területeit, illetve Vadi Gáza északi részét támadja nagy erőkkel.

Az IDF most friss felvételeket tett közzé az elmúlt napok műveleteiről: ezen a gyalogság páncélosokkal összehangolt műveletei láthatók, illetve a Gáza északi részében található települések szűk utcáinak, épületeinek átfésülése.

: The IDF says soldiers eliminated dozens of terrorists overnight as part of their ongoing ground rescue mission in Gaza. #UPDATE