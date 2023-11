Ilyen már tényleg nincs: rálőttek az ukránok az oroszokra. Egy ásóval!

Az X-en (korábban Twitter) megjelenő videón egy ukrán katona látható egy RPG-7-es rakétagránát-vetővel. Ebben semmi meglepő nincs, hiszen ez a világ legelterjedtebb pácéltörő fegyvere.

Jóval érdekesebb az, hogy a katonák a sztenderd PG-7-es gránát helyett egy gyalogsági ásót lőttek ki.

Donetsk Oblast, a Ukrainian soldier modified an RPG-7 to shoot a shovel, seen here firing it at a Russian position. pic.twitter.com/Qp4NkUnt8B