Kiszivárgott: új vezére van a rettegett Wagner csoportnak, valamire nagyon készülnek

Jevgenyij Prigozsin fia, Pavel Prigozsin átvette a Wagner csoport irányítását, a zsoldosbrigád ismét aktív és harcosokat toboroz – írja több orosz lap.

A hírt először az orosz 59.ru hozta le, amely a Wagner egyik toborzótisztjével beszélgetett, később hasonló hírt jelentetett meg az ngs.ru és az IStories más-más forrásokból.

A lapok arról írnak: a Wagner most újra toboroz, kizárólag önkénteseket fogad be, nem toboroznak börtönökből és szűrik az önkénteseket (mentális) betegségekre is.

Arra is kitértek a források, hogy a Wagner csoportot betagolták a Kreml irányítása alá, de nem a védelmi minisztériumnak, hanem a nemzeti gárdának (Roszgvargyija) dolgoznak. A gárda közvetlenül az orosz elnöki hivatalnak felel.

Jevgenyij Prigozsin halála óta számos hír volt arról, hogy a Wagner csoportot lényegében elkezdték felszámolni, szerződéseiket pedig átadják a védelmi minisztériumhoz tartozó Redut zsoldosbrigádnak. Nem kizárt, hogy elindult egy ilyen folyamat, aztán Moszkva inkább a Wagner „megszelídítése” mellett döntött, hiszen a zsoldosbrigádnak és a Prigozsin-családnak számos értékes és nehezen elérhető erőforrása (pl. bányák, nyersanyag-lelőhelyek) van jelenleg is a Közép-afrikai Köztársaságban, Maliban és Szudánban.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images