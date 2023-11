Videó: tömegével engedi át a menekülő palesztinokat Izrael

Az X-en (korábban Twitter) megjelent videón az látható, amint a palesztin lakosság tömegesen menekül a mostanra lényegében teljesen bekerített Gázavárosból, fehér zászlókat lobogtatva.

BREAKING:Palestinian civilians have reached the Israeli Army lines south of Gaza City.They are walking along the humanitarian corridor created for civilians moving south & are carrying white flagsThe Israeli Army is letting them through to South Gaza pic.twitter.com/eQlqszNluu