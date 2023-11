Egyetlen arcátlan csellel fújtak meg 1000 gépkocsit – Így zajlott a történelem legnagyobb autólopása

Észak-Korea a világ egyik legelzártabb országa, mégis látni néha-néha fotókat arról, hogy ikonikus Volvo 144-es személygépkocsik gurulnak végig Phenjan utcáin. Az ázsiai diktatúra 1000 gépjárművet rendelt Svédországtól az 1970-es évek gazdasági fellendülésének idején, Stockholm pedig, reménykedve a Kim Ir Szen rezsim konjunktúrával együtt járó enyhülésében, szívesen le is szállította az autókat Észak-Koreának. A phenjani kormány azonban úgy döntött, egyszerűen nem fizeti ki a Volvókat Svédországnak, végrehajtva ezzel a világtörténelem legnagyobb autólopását.

Észak-Korea ma a világ egyik legelzártabb országa, nemzetközi szankciók széles köre tiltja számos termék kereskedelmét a phenjani rezsimmel. De még ha ez nem így lenne, Kínán, Oroszországon és talán Iránon kívül nem sok üzleti partnerre számíthatna Kim Dzsong-un országa, mivel a legtöbb ország megbízhatatlan, kiszámíthatatlan szereplőként tekint Észak-Koreára és annak vállalataira.

Nem volt ez mindig így: a szovjet blokkon kívül egy időben több semleges ország is nyitott Észak-Korea felé, egyike volt ezeknek Svédország, amely az 1970-es években igencsak komoly üzleti potenciált látott az ázsiai diktatúrában.

Ahhoz, hogy a stockholmi üzletemberek gondolkodását megértsük, fontos tudni, hogy Észak-Korea gazdasága sokáig nagyon hasonló ütemben növekedett, mint Dél-Koreáé, sőt, az 1960-as évek végén, 1970-es évek elején az ország egy főre jutó GDP-je még magasabb is volt, mint a déli testvérszomszédé. A két ország fejlődése az 1970-es évek végén kezdett el szétválni, de ezt a svéd piaci szereplők ekkor még nem tudhatták.

A két Korea egy főre jutó GDP-je 1950 és 1977 közt. Forrás: Miacek, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

A korai 1970-es évek Észak-Koreájában üzleti potenciált látva számos svéd vállalat elkezdett árucikkeket exportálni Phenjanba: megjelentek a KNDK-ban a Kockums hajógyár, az Alfa Laval gépgyár és a Volvo autóipari konszern termékei is. 1975-ben még egy svéd üzleti expót is rendeztek Phenjanban.

Így esett, hogy Észak-Korea egyebek mellett 1000 darab Volvo 144-es gépjárművet is vásárolt a svéd autógyártól.

1966-os gyártmányú Volvo 144S a gyártó promóanyagában. Fotó: Bob D'Olivo/The Enthusiast Network via Getty Images/Getty Images

Az autóipari konszern teljesítette is a rendelést: maradéktalanul leszállították a megrendelt autókat az ázsiai országnak.

Észak-Korea azonban úgy döntött, hogy köszönik szépen az autókat, inkább egy petákot sem fizetnek értük.

Vagyis Phenjan lényegében ellopta az 1000 darab Volvo 144-est: Svédországnak nyilvánvalóan semmilyen eszköze nem volt arra, hogy visszaszerezze őket, ha már egyszer a KNDK-ba kerültek a járművek.

Volvo 144-esek Észak-Koreában, 2010-ben. Fotó: NK News/Getty Images

Hasonló sorsra jutott egy csomó nehézgép és egyéb iparcikk is, összesen mintegy 70 millió dollár értékben. A gyártó mindent leszállított, a megrendelő egy vasat sem fizetett.

Ez a döntés valószínűleg nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az 1980-as évekre igencsak megcsappantak Észak-Korea kereskedelmi partnerei; az egyre megbízhatóbb, nyitottabb és innovatívabb Dél-Korea pedig mára a világ egyik legélhetőbb országa lett. Svédország állítólag a mai napig évente kétszer küldözget emlékeztetőket Phenjannak, hogy fizessék ki a Volvókat, de Kim Ir Szen unokája, a jelenleg hatalmon lévő Kim Dzsong-un erre továbbra sem hajlandó.

És hogy mi lett végül a Volvók sorsa? A svéd autók híresen megbízhatóak, de megfelelő alkatrész-utánpótlás nélkül semmilyen jármű nem működik örökre: valószínűleg ma már a legtöbb Volvo 144-es bontóban van, az utolsó fotókat a 2010-es évek elején lehetett látni róluk.

Címlapkép forrása: Eric Lafforgue/Art In All Of Us/Corbis via Getty Images. A fotó jobb első járműve az egyik ominózus Volvo 144-es. A kép 2008-ban készült.