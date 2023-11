Régóta fenyegetik az ukránok Oroszország egyik fontos képességét, most megtalálhatta Moszkva az ellenszert

Az orosz haderő utánpótlásvonalai alapvetően a vasúti szállításra támaszkodnak, ezeken keresztül érkezik az ellátmány a megszállt ukrán területekre. Már a háború eleje óta állandóak a szabotázsakciók a kritikus infrastruktúra ellen, amely komoly fejfájást okozott az oroszoknak. A szállítmány kisiklatása miatt jelentős mennyiségű ellátmány veszett oda, illetve a javítási munkálatok miatt hosszabb ideig kiesett a kulcsfontosságú vonalak forgalma.

Az oroszok most megtalálhatták a problémára a megoldást: mégpedig, hogy drónegységekkel látják el a szállítmányokat, ezzel folyamatosan, menet közben képesek megfigyelni az útvonalat.

A hasonló megoldásokkal elviekben ki lehet szúrni az út menti csapdákat, illetve készülő támadásokat.

Russian rail troops use drones to watch for potential sabotage / ambushes along the route pic.twitter.com/66QjYUGieZ