Ilyen durván még soha nem szállt bele Zelenszkijbe Elon Musk

Szerintem Zaluzsnij határozottan olyan ember, aki becsüli a saját emberei életét, és józanul ítéli meg, hogy mi történik

– dicsérte Musk az ukrán vezérkari főnököt. Zaluzsnijjal Zelenszkijt állította szembe, akiről igen negatív véleményt mondott:

Zelenszkij régóta egy mészáros valóságában él, és ez a valóság nem felel meg a valóságnak.

️Elon praised Ukraine's Armed Forces Commander-in-Chief, Valery , while labeling Ukraine's President, Volodymyr , a 'butcher.' He made this statement during an audio forum on his own social network X (formerly Twitter). #Musk