Taktikát váltottak az oroszok, kemény lépést fontolgat a friss NATO-ország

Finnország megfontolja az Oroszországgal közös határ lezárását – jelentette be Petteri Orpo finn miniszterelnök november 14-én.

Orpo finn miniszterelnök csütörtöki beszédében arról beszél a Yle finn hírügynökségnek, hogy egyre nagyobb a migrációs nyomás a finn határvonalon – számolt be a The Kyiv Independent. Ennek oka, hogy az orosz határőrök egyre szabadabban engedik át az embereket a határon Finnország felé, már a papírokat sem ellenőrzik. Helsinki sok lehetőséget mérlegel, felmerült az is, hogy csak néhány ellenőrzőpont működését függesztik fel egy időre, illetve a teljes lezárás is szóba került.

Hasonló lépésre 2015-ben egyszer már sor került, akkor szintén a szükséges okmányok nélkül engedték a finn határra az embereket.

A finn határra beengedték azokat az embereket, akiknek nem voltak beutazási okmányaik, és akik hazánkban kértek menedékjogot. Ilyen értelemben ez tudatos döntésnek tűnik

– mondta el a helyzetről Orpo. A finn határőrség szerint a hét elején megugrott a finn határra érkező menedékkérők száma. A beszámoló szerint harmadik országbéli menekültekről van szó, akik Oroszországot tranzitországként használták.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images