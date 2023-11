Fotók: orosz tankkal csaphatott össze egy amerikai páncélos, csúnya vége lett

Az ukrán haderő összesen 189 Strykert kapott az Egyesült Államoktól, többségében ezek ICV-konfigurációban kerültek leszállításra, vagyis minimális fegyverzettel felszerelt, gyalogsági alakulatok szállítására alkalmas eszközök. Eddig körülbelül egy tucat ilyen eszköz veszett el az oroszokkal folytatott harcok során, viszonylag ritkán látni őket a frontvonalon.

Pár órája fotó jelent meg mégis egy olyan Strykerről, melyet nagyon úgy fest, hogy viszonylag közelről ért orosz találat. A járművet a páncéltest bal oldalán lőtték meg az oroszok: egyes források szerint egy orosz T-72-es harckocsi, mások szerint egy páncéltörő rakétával felszerelt gyalogsági alakulat találta el.

A legénység láthatólag élve elhagyta a járművet.

A destroyed US-supplied M1126 Stryker armored personnel carrier of the Armed Forces of Ukraine with a large hole on the side, presumably somewhere on the Zaporizhzhia front. pic.twitter.com/saBvjpxPJw