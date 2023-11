Friss térkép érkezett: megvalósította nagy haditervét az izraeli hadsereg, súlyos helyzetbe került a Hamász

Tegnap izraeli katonák hatoltak be a gázai al-Sifa kórházba, miközben az északi műveleti csoport elfoglalta az al-Sati menekülttábort. Izrael azzal vádolja a Hamászt, hogy erődítményként használták az al-Sifa kórházat, erről tegnap már bizonyítékokat mutatott be az IDF:

A két létesítmény megszerzése azért fontos, mert azt jelenti: az izraeli hadsereg körbe zárta minden irányból Gázavárost.

map updateThe have commenced an operation within part of the Shifa hospital after completing an encirclement of the building complex. have also secured the Al Shati camp, therefore linking their northern and southern advances. #Gaza