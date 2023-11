Több háborút megjárt, legendás orosz páncélost lőtt ki az ukrán hadsereg

Több ukrán forrásból is előkerültek bizonyítékok arról, hogy az orosz haderő Ukrajnába küldött néhányat a 2008-ban, Grúziától / Georgiától zsákmányolt BMP-1U Skval típusú gyalogsági harcjárművekből. A járműveket eredetileg Ukrajna gyártotta / alakította át, Oroszország a 15 évvel ezelőtti háborúban 14 ilyen páncélost zsákmányolt.

A régi, szovjet eredetű BMP-platform 1U variánsa annyiban sajátos, hogy egy testből irányítható 30 milliméteres gépágyúval van felszerelve.

Pár órája felvételek jelentek meg arról, hogy egy ilyen harcjárművet megsemmisített az ukrán haderő Avgyijivka térségében.

First example of Russian operated BMP-1U Shkval destroyed in Ukraine, November 2023. pic.twitter.com/96bmN2izAg