Lecsapott a tűpontos ukrán tüzérség: hatalmas robbanással semmisült meg a szupermodern Pancír-rendszer

Nagyon úgy fest, hogy az ukrán erők egyre nagyobb nyomást helyeznek Herszon megye Oroszország által megszállva tartott, keleti részére. Az elmúlt hetekben ukrán csapatok keltek át a Dnyeperen, nagyon úgy fest, hogy többé-kevésbé tartós hídfőállást sikerült kiépíteniük a keleti parton, igaz, még mindig komoly kihívás a logisztikai útvonalak létrehozása.

Az ukrán nagy hatótávolságú csapásmérő képesség és az ukrán tüzérség is folyamatosan fokozza az aktivitást a térségben: tegnap egy kifejezetten modern Pancír-Sz1 típusú önjáró légvédelmi rakétarendszert sikerült semlegesíteniük. Valószínűleg egy HIMARS-rendszer segítéségével vitték véghez az akciót.

Az esetről készült videón jól látható: a rendszer teljesen megsemmisül, ráadásul biztosan nem csak makett volt, hiszen jól látható rajta, hogy a tűz meggyújtja a Pancír-rendszer rakétáit.

Kherson Oblast, a Russian Pantsir-S1 detonates after being hit by Ukrainian fire. pic.twitter.com/8iuoazHr1f