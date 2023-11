Videó: súlyos hibát követtek el az izraeli harckocsizók, csúnyán kihasználta a Hamász

Több fejkamerás videóból összevágott felvételt tett közzé a Hamász a gázai harcokról. A képsorokon a palesztin terrorszervezet izraeli páncélosokkal való összecsapásait láthatjuk: a többnyire civil ruhát viselő Hamász-gerillák saját gyártmányú kumulatív robbanófejekkel felszerelt RPG-7-es rakétagránátvetőkkel támadják a Gázát ostromló izraeli páncélosokat. A képsorokon többnyire Namer páncélozott szállító harcjárműveket és Merkava harckocsikat láthatunk. A páncélozott járművek találatot kapnak, de az okozott kár mértéke nem látható a felvételeken, mivel a palesztin fegyveresek gyorsan elrohannak a rajtaütés helyszínéről.

Kicsivel a videó közepe után azt is láthatjuk, hogy egy Hamász-harcos egy izraeli páncélos közvetlen közelébe rohan, majd robbanóeszközt helyez el a páncéltesten, károsítva ezzel a technikai eszköz Trophy aktív védelmi rendszerét. Korábban volt már hasonló felvétel, még Gáza külterületeiről.

A videók vélhetően az előző hetek harcait mutatják, több nap is lehet megvágni, megszerkeszteni ezeket a képsorokat.

Hamas released another propaganda video of the urban fighting taking place in Gaza city. And again we see the IDF making the same mistakes as ever.This will be another thread going over the footageSpecial note for 1:301/n pic.twitter.com/QUF94SYbu8