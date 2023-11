Ettől félt mindenki: megérkezett a raszputyica az ukrajnai frontra

Beköszöntött a késő őszi, kora téli esős, havas időjárás Ukrajnában. Az elmúlt napokban jelentős volt a csapadék, a következő napokban, hetekben további havazás, esőzés várható. Éjjel fagypont alatti, nappal épphogy fagypont feletti hőmérséklet várható, a frontvonal sártengerré változik.

A tavaszi olvadás – melyre az ukrán nyelvben külön szó is van: raszputyica – a múltban is súlyos nehézségeket okozott az ukrajnai és nyugatorosz fronton harcoló hadseregeknek (például a második világháborúban, de éppenséggel tavaly az ukrajnai háborúban is). Ilyenkor az utak folyóvá, a mezők áthatolhatatlan mocsárrá változnak.

Már jönnek a felvételek, melyek rámutatnak: nem lesz egyszerű a következő hetekben a katonai műveletek folytatása.

The winter rains and snow really started to move in over southern and eastern Ukraine over the past couple of weeks. Its mud season (bezdorizhzhia) again. No one is going anywhere right now. pic.twitter.com/bGk7VgUjmt