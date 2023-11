Hatalmas erődemonstrációt tartott a feltörekvő nagyhatalom: ropogtak a fegyverek, zúgtak a drónok

A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) rendszeresen tart többoldalú hadgyakorlatokat a délkelet-ázsiai országok részvételével. A mostani alkalom azért különleges, mivel Pekingnek régóta vitája van a Dél-kínai-tenger ellenőrzése miatt Malajziával és Vietnammal, de ennek ellenére ezek az országok is részt vettek a manőverekben.

A jelentés szerint a hat ország célja a városi és tengeri terrorizmus, illetve a kalózkodás elleni képességek javítása, a hadseregek közötti „kölcsönös bizalom és pragmatikus együttműködés” további elmélyítése.

A Kína déli részén tartott gyakorlatokon felderítő drónokat és csúcskategóriás radarokat is bevetetettek. A kínai haderő egyik tisztjének beszámolója szerint a manőverek segítettek Pekingnek más országok kiképzési gyakorlatait megérteni és a tapasztalatokat a PLA fejlesztésére használni a jövőben.

