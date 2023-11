Ősrégi roncsot újítana fel Washington – Súlyos geopolitikai játszma áll a háttérben

A Sierra Madre nevű második világháborús hadihajót a Fülöp-szigetek hatóságai szándékosan futtatták zátonyra még 1999-ben. A lépésnek stratégiai céljai voltak, Manila ezzel szerette volna biztosítani a fennhatóságát a Dél-kínai-tengeren található Spratly-szigetek felett. A területre viszont Kína is igényt formál, ez pedig egyre súlyosabb incidensekhez vezet a felek között.

A globális nagyhatalmi versenyfutás egyik legforróbb területe jelenleg a Dél-kínai-tenger, ahol Peking egyre határozottabban fejezi ki ambícióit. Kína magának követeli a sekély tenger területének szinte egészét, ezzel viszont más, térségi országokkal vitába keveredett. Kiemelkedő szereppel bír a Fülöp-szigetektől nyugatra fekvő Spratly-szigetcsoport, ennek fennhatóságát Manila követeli magáénak. A cél érdekében több mint két évtizede egy már akkor is roncsnak számító, második világháborús hadihajót futtattak zátonyra. A lépés célja az volt, hogy egy bázist hozzanak létre, amely biztosítja a területi igényüket.

A Sierra Madre azonban egyre rosszabb állapotba került, ez pedig azzal fenyeget, hogy hamarosan el fog süllyedni.

A hajó jelenleg egy kis létszámú katonai kontingens állomásául szolgál.

Manila Peking legnagyobb ellenlábasával, az Egyesült Államokkal fűzte egyre szorosabbra a védelmi kapcsolatait az utóbbi időben. Washington a roncs körül is feltűnt, tanácsokkal segíti a Fülöp-szigeteki kormányt a javításhoz. A Nikkei Asia beszámolt róla, hogy az utóbbi időben Kína rendszeresen az utánpótlási szállítmányok körül tűnt fel, ezért Manila azt is szeretné, hogy a felújításhoz szükséges anyagok szállításában is legyen segítségére az amerikai kormány.

Állításuk szerint ezzel a potenciális kínai „zaklatásokat” lehetne elkerülni.

Arról, hogy a tanácsadáson túl fizikai segítséget is fog-e adni a Pentagon, az egyelőre nem világos, viszont többen is a támogatásukról biztosították a Fülöp-szigeteket:

Száz százalékban támogatom, hogy a Fülöp-szigetek kormánya megjavítsa a Sierra Madret

– mondta Rob Wittman virginiai republikánus képviselő. Zack Cooper, az American Enterprise Institute vezető munkatársa szerint az apró zátony hatalmas szereppel bír:

A Sierra Madre azért fontos, mert Kína megmutatja, hogy ki tudja kényszeríteni a többi igénylőt a dél-kínai-tengeri pozícióikból. Ha a Fülöp-szigetek elhagyja a Second Thomas zátonyt, akkor Kína máshol is felbátorodik

– mondta.

Címlapkép forrása: Lisa Marie David/Bloomberg via Getty Images