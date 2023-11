Váratlan incidens történt: súlyosan megsérült egy méregdrága amerikai P-8A Poseidon

Az incidensre Hawaii egyik szigetén, Oahun került sor: a Poseidon túlment a kifutópályán leszállás közben, majd az óceánba zuhant. A gép nem süllyedt el a sekély vízállásnak köszönhetően, a fedélzeten tartózkodó 9 fős legénység kiúszott a partra.

Nem tudni pontosan, mi okozta a váratlan incidenst és azt sem, hogy a gép pontosan milyen károkat szenvedett, javítható-e. Felvételek alapján azonban súlyosnak tűnik a helyzet.

A P-8A Poseidon Anti-Submarine and Surveillance Aircraft with the U.S. Navys Patrol Squadron Four (VP-4) out of Naval Air Station Whidbey Island in Washington, is reported to have Overshot the Runway today at Marine Corps Air Station Kaneohe Bay on the Hawaiian Island of Oahu pic.twitter.com/smiy0Os8bw