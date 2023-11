A frászt hozta Amerikára egy határmenti robbanás - Ez történt valójában

A térfigyelő kamerák által rögzített felvételek alapján szerda délben egy fehér sedan nagy sebességgel áthaladt a határátkelőhöz vezető Rainbow Bridge hídon, majd egy beton elválasztófalnak ütközött. A kocsit megdobta az ütközés, több méternyi repülés után a határátkelőnek ütközött, ahol felrobbant.

Az autó két utasa nem élte túl a detonációt, egy amerikai határőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

Footage from CCTV Cameras showing the Explosion of a Car at Rainbow Bridge Customs Checkpoint in Niagara Falls on the Border between Canada and the United States after the Vehicle can be seen Striking a Curb and going Airborne; the Incident was initially believed to have pic.twitter.com/OirbU4M8JY