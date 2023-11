Egymásnak feszülnek a nagyhatalmak: hűvös lett a hangulat a turistaparadicsomban

Nemrégiben tartottak választásokat az Indiai-óceánon fekvő Maldív-szigeteken. A muszlim többségű ország az India-ellenes jelszavakkal kampányoló Mohamed Muizzut választotta elnökké. A politikus azonnal elkezdte be is váltani az ígéreteit, intézkedést hozott arról, hogy az indiai csapatok hagyják el az apró szigetországot.

A stratégiai fontosságú turistaparadicsom lehet egy újabb helyszíne a kiélesedő rivalizálásnak Peking Újdelhi között.

Kína és India régóta versenyt fut egymással a szigetcsoport feletti befolyásért, tekintettel annak kiemelkedő földrajzi elhelyzkedésére.

A szigetvilág körül futnak a világ egyik legforgalmasabb kereskedelmi útvonalai, amelynek felügyelete mindkét hatalom számára kulcskérdés. India biztonsági kérdésként is tekint az apró szigetekre, mivel a félsziget déli részét könnyedén el lehet érni a Maldív-szigetekről.

Szakértők szerint viszont az összecsapásnak nincs reális esélye a területen, mindkét fél inkább a kompromisszumra törekszik. Újdelhi is nyugodtan reagált az új elnök kivonulásra vonatkozó döntésére. Emögött az is állhat, hogy Malé földrajzi helyzete miatt egyértelműen függ Indiától, Kína egyszerűen túl messze van. A szigetcsoport korábban is ingadozott a két hatalom között, hol Peking, hol pedig Újdelhi felé közeledett a helyi politika.

Az ingadozást a jelöltek gyakran teszik kampánytémává, mint az ország szuverenitásának alapkérdése.

Hours after his swearing-in as Maldives new president, Mohamed Muizzu formally requested India to withdraw its military personnel from the Indian Ocean archipelago. https://t.co/CA1ZqwjhHF