Lángokban a legendás orosz tankgyár, az orosz ipar egyik legfontosabb beszállítója

Az X-re (korábban Twitter) kerültek fel a felvételek arról, hogy vasárnap éjszaka felrobbant egy áramátviteli rendszer Oroszország egyik legnagyobb városában, Cseljabinszkban található "Cseljabinszkij Traktornyij Zavod" területén.

Last night, a major power substation on the grounds of the Russian Chelyabinsk Tractor Plant exploded. The plant is under the UralVagonZavod conglomerate, and serves as a key part of Russian armored vehicle production, handling T-72 platform engine manufacturing and overhaul. pic.twitter.com/xI0Fops30B