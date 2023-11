Megjelentek a legendás Abrams tankok Ukrajnában, itt vannak a legfrissebb fotók

Az Egyesült Államok kora ősszel kezdték el leszállítani Ukrajnának az év elején beígért M1A1 Abrams harckocsikat. Éles bevetésen még nem láthattuk őket, de néhány hete megjelent az első fotó a technikai eszközről a frontvonalon.

Most újabb fényképek érkeztek: az egyiken már „teljes pompájában” látható az amerikai harckocsi.

A másik fotón hátrafordított toronnyal látható az M1A1-es, a felvétel valószínűleg messze a frontvonaltól készült.

US-supplied M1A1 Abrams MBT reportedly in Ukrainian service, somewhere in the eastern part of the country. pic.twitter.com/MCsOClN4Ax