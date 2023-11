Tombol az ítéletidő Ukrajnában: így néz ki most a stratégiai fontosságú autópálya

Az elmúlt napokban az ukrajnai eseményeket jelentősen befolyásolta a viharos időjárás. Többször előfordultak 100 km/h-t meghaladó széllökések, esőzések és havazások kísérték a görög meteorológusok által „Bettinának” elkeresztelt vihart.

Ukrán tisztviselők arról számoltak be, hogy a tenger hullámzása miatt az orosz part menti védművek is megsérültek. Ezt erősített meg Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója is, aki szerint mérnöki állásokat és lövészárkokat semmisített meg a ciklon:

A storm washed away trenches in occupied Crimea that Russian army dug out on the beaches.According to information from Crimean media, in Yevpatoria the water washed away the defense line on the coast, engineering buildings and firing positions.The speed of wind at the coasts pic.twitter.com/D9fFoISSYK