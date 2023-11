Új, titokban fejlesztett, pusztító fegyvert vetett be Ukrajna, súlyos veszélyben az orosz védvonalak

A jelentések szerint az ukrán fegyveres erők a kamikáze távirányítású légi eszközeik mellett most már távirányítású földi drónokkal is bővítették arzenáljukat. A jól manőverező és diszkrétnek leírt eszközök a szakértők szerint egyedülálló fenyegetést jelentenek a megszálló orosz erőkre, akik a lövészárkokba ásták be magukat. Az orosz katonák első kézből származó beszámolói szerint a földi drónok hőérzékelővel vannak felszerelve, amelyek automatikusan elindíthatják a detonációt, ha a célpontok közelébe érnek.

A @front_ukrainian katonai blogger mutatta be elsőként ezt az innovatív technológiát, kiemelve annak hatékonyságát az orosz offenzíva elhárításában. A földi drónok használata taktikai előnyt jelent, mivel egy újabb lopakodó és kiszámíthatatlan elemet jelentenek a csatatéren.

️Russian sources write that the Armed Forces of Ukraine, in addition to kamikaze aerial drones, are beginning to use remote-controlled ground drones. Mobile drones are maneuverable and silent. According to Russian soldiers, these drones have a heat sensor, as soon as they pic.twitter.com/JGAoX3gAzE