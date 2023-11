Videó: rendkívül fontos célpontot találtak el az ukrán drónok

A rendelkezésre álló információk szerint hétfőn hajnalban aktiválódott a légvédelem a nyugat-oroszországi Szmolenszk városa fölött, mivel ukrán drónok léptek be a légtérbe. A Kreml első nyilatkozatai szerint minden támadót megsemmisítettek, a videók alapján azonban nagyon úgy néz ki, hogy ez az állítás nem teljesen helytálló.

According torussian media, the drone attack on the aircraft plant this night was successful and two MiG-31s ​​were completely damaged #Smolensk