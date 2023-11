Elképesztő videó: lesajnált, ékegyszerű megoldás mentette meg az orosz harckocsizók életét

Továbbra is intenzív harcok zajlanak a donyecki Avgyijivka körül, az orosz haderő jelentős erőkoncentrációval támadja a település déli részét.

Most friss felvétel jött a katonai műveletekről: az látható rajta, ahogy egy improvizált kiegészítő-páncélzattal felszerelt orosz harckocsi az ostromövezet közepén tevékenykedik. A tankot egy ukrán drón veszi célba, de a tetőre szerelt „tyúkketrec” kivédi a támadást.

