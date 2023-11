Friss felvételek: halomban állnak a kilőtt páncélosok Avgyijivkánál, súlyos orosz veszteségekről árulkodik a videó

Friss felvételeken láthatóak a Avgyijivka környéki harcok eredményei. A videó tanúsága szerint az oroszok nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek a város bevételének kísérlete közben. Nemrégiben egy drónnal vették fel az orosz támadások eredményeit, amelyen láthatóak a megsemmisített páncélosok. A felvételeken egy kis területen legalább húsz hatástalanított jármű látható. Az nem derült ki, hogy a támadásra mikor került sor, mennyi ideje állnak a csatamezőn a járművek.

Bird eye view on one of the columns/accumulations of destroyed Russian vehicles near Vodyane, Avdiivka front. https://t.co/tiUlGWucil