Megjelentek a legendás Abrams tankok Ukrajnában, vérszivattyúvá vált az avgyijivkai ostrom – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Csaknem félmillió ember áramellátását szakította meg hétfőre virradóra a vihar a Krím félszigeten.

Oleg Krjucskov, az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krím vezetőjének tanácsadója közölte, hogy a vihar miatt - amelyben a széllökések sebessége elérte az óránkénti 140 kilométert - a félsziget 498 ezer lakosa maradt áramellátás nélkül. A félszigeten négy ember megsérült, egyet pedig eltűntnek nyilvánítottak. Az ítéletidő miatt Szevasztopolban a szociális szféra alkalmazottjai számára, a Krímben pedig általános munkaszüneti napot hirdettek hétfőre. Az időjárás miatt utakat is le kellett zárni. A vihar Moszkvában is gondokat okozott, több repülőgép is kénytelen a reptéren várakozni a rossz időjárási körülmények miatt.

(MTI)