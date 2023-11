Mi történik Észak-Koreában? – Ellenszavazatokat találtak a tanácsi választásokon

A KCNA észak-koreai állami hírügynökség a vasárnapi tanácsi választásokról kiadott közleményében azt írta, a tartományi tanácsok vezetőivel szemben 0,09 százaléknyi, a városi tanácsok vezetőivel szemben pedig 0,13 százaléknyi ellenszavazatot találtak.

A szavazásban részt vevő választópolgárok 99,91 százaléka szavazott a tartományi népgyűlések képviselőjelöltjeire, 99,87 százalék szavazott a városi és megyei népgyűlések képviselőjelöltjeire

– írta a hírügynökség.

A dél-koreai újraegyesítési minisztérium egyik tisztviselője elmondta,

Észak-Koreában az 1960-as évek óta nem adtak számot ellenszavazatokról a tanácsi választásokon.

Phenjan egyébként augusztusban változtatott az észak-koreai választási törvényen, és lehetővé tette több jelölt állítását. A törvénymódosítás óta a mostani regionális választás volt az első voksolás.

Elemzők szerint ugyanakkor színjáték az egész: az észak-koreai kommunista rezsim azt akarja megmutatni, hogy valójában demokratikusan működik, ezzel is legitimálva magát a nemzetközi színtéren.

Az észak-koreai állami média Kim Dzsongun diktátorról közzétett egy fotót, ahol két szavazóurna előtt áll: a zöld színű a helyeslést, a piros az elutasítást jelöli.

President Kim Jong Un attended in the election of deputies to the provincial, city and county people's assemblies at the polling booth in South Hamgyong Province. pic.twitter.com/2UI2qOwQ2s