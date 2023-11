Amerikai tisztviselő: fontos időpontra vár Putyin, addig még biztosan folytatódik a háború

A magát megnevezni nem kívánó tisztviselő a NATO külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozása után beszélt újságíróknak. Megjegyezte, a NATO-tagállamok abban a tudatban adták hozzájárulásukat Ukrajna további katonai támogatásához, hogy

a jövő évben még biztos nem lesz békemegállapodás.

Arra a kérdésre, hogy személyes véleményét mondja vagy a kormány álláspontját, a tisztviselő azt felelte, hogy ez egy „széles körben osztott feltevés”.

Bár a tisztviselő Donald Trump nevét konkrétan nem említette, közismert, hogy az újrázni kívánó volt elnök korábban kijelentette, egy nap alatt véget vetne az ukrajnai háborúnak, és befejezné Ukrajna katonai támogatását.

A Reuters/Ipsos felmérése szerint Trump 51 százalékot szerezne Joe Biden jelenlegi elnökkel szemben, ha most lenne az elnökválasztás. Bár a republikánus előválasztás még el sem kezdődött, Trump már most is olyan nagy fölénnyel vezet, hogy aligha rúghat bárki is labdába mellette.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég meghívta Kijevbe Trumpot.

