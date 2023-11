Az elit belháborújára utalnak a jelek Kijevben, hatalmas orosz veszteségek Avgyijivkánál – Ukrajnai háborús híreink kedden

A finn vezetés nagyon gyorsan reagált a fokozódó nyomásra az orosz határátkelőknél, amelyeket az illegális bevándorlók okoztak. Helsinki úgy határozott, hogy lezárja a határait Oroszország felé, ezzel kihúzta az orosz terv méregfogát az Instutite for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt szerint.