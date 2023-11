Példátlan veszteséget okozott az orosz Lancet drón: elpusztult egy igazán ritka 80K6M rendszer

Friss videó jelent meg orosz Telegram-csatornákon tegnap, melyen az látható, hogy az orosz haderő megsemmisít egy 80K6M típusú mobil radarállomást. Az esemény két szempontból is különleges: egyrészt egy igencsak ritka, ukrán fejlesztésű haditechnikai eszközről van szó, másrészt pedig ez az első eset, hogy egy ilyen radarrendszert harcképtelenné tettek az orosz erők a háború kezdete óta.

Az akcióhoz egy ZALA Lancet drónt használtak.

