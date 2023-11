Egyre közelebb a totális összeomlás – Durvul a polgárháború a Kína határainál

Mianmar egy fejlődő állam Kína és India között az Indokínai-félszigeten. Már az ország neve problémát okoz, mivel azt 1989-ben egyoldalúan változtatta meg Burmáról Mianmarra az akkor regnáló katonai junta, de erről a parlamentben sohasem szavaztak. Emiatt több ország és az ellenálló csoportok is ragaszkodnak az ország korábbi elnevezéséhez. Később egyébként az ország fővárosát is áthelyezték, a déli tengerparton fekvő Rangun helyett az ország központi részén található Najpjidó lett a kormányzat székhelye.

Mianmar jelentős gazdasági fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben, azonban a nagyon alacsony bázis miatt még mindig a világ egyik legszegényebb országa maradt. 2011-ben megbukott a korábbi katonai vezetés, lassú demokratizálódás vette kezdetét. A helyzet ennek ellenére nem volt nyugodt, továbbra is számos csoport küzdött egymással a hatalomért. 2016-ban Najpjidóban átvette az államtanácsosi posztot az a Aun Szan Szu Kji, aki korábban Nobel-békedíjat kapott „a demokráciáért és emberi jogokért való erőszakmentes küzdelméért”. Vezetése alatt sem szűntek meg a harcok, 2017-ben bejárták a világsajtót a mianmari haderő által a muszlim vallású rohingya kisebbség ellen elkövetett kegyetlenkedéseinek képei. Sokan a kvázi kormányfői szerepet betöltő Szu Kjit is bűnösnek találják a népirtásban.

Ebben az időszakban már érezhető volt a feszültség az ország irányítása és a hadsereg között.

Mindössze 10 éven keresztül tartott ki a demokratizálódási folyamat Mianmarban, mivel a haderő 2021. február 1-jén ismét átvette az ország vezetését, Aun Szan Szu Kjit pedig börtönbe zárták. Elhíresült a felvétel a puccsról, amelyen egy mianmari nő aerobic videót vesz fel a mianmari parlamenthez vezető 20 sávos Yaza Htarni főút előtt. A háttérben pedig a hadsereg éppen átveszi a hatalmat, miközben az aerobic-oktató nő egyáltalán nem veszi tudomásul az eseményeket:

In a viral video, a Yoga instructor was dancing when the military coup was taking place in Myanmar. She was not even aware of dangerous development that was happening just behind her.Full Story: https://t.co/n7l1JxQudC