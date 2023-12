A világ végén csapott le az ukrán titkosszolgálat: ezzel Oroszországot és Kínát is magára haragíthatja

A források szerint ez a robbanás volt a második szakasza az SzBU különleges műveletének. A merész akció célja, hogy hatástalanítsák az Oroszországot Kínával összekötő vasútvonalat, amely többek között az orosz hadiipar nyersanyagigényét is kiszolgálja.

A támadás rögtön azután következett be, hogy csütörtök este az SzBU felrobbantott egy másik tehervonatot a Szevernyij alagútban.

Az oroszok ezt követően az úgynevezett „Ördöghídon” át vezető kerülőutat kezdték használni. Ugyanakkor az SzBU is erre a lépésre számított, így aláaknázták a hidat.

A hídba helyezett robbanószerkezetek akkor robbantak fel, amikor a vonat áthaladt ezen a 35 méter magas hídon

- mondták a források a BBC Ukrajnának.

Russian media released footage of the fire after a freight train, carrying 50 tanks with fuel, exploded, reportedly carried out by the SBU. The Russians confirm a criminal case is opened and sabotage is expected. https://t.co/uyDd6vXfji