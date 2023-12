Bemondta az amerikai politikus: ekkorra törik meg az oroszokat a szankciók

Az ukrajnai háború kitörése óta a Nyugat számos szankciót hozott Oroszország ellen. Ezeknek az a célja, hogy megtörjék vele az orosz gazdaságot, ezzel rábírják Moszkvát a hadműveletek leállítására. Most egy új becslés érkezett, hogy pontosan mikorra érhetnek el súlyos eredményeket Moszkvában az intézkedések – számolt be a Financial Times.